«Поддержать спортсменов из конфликтных зон»: новая глава МОК поставила цели

Фото, видео: Reuters/Louisa Gouliamaki; 5-tv.ru

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Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этой должности.

Одно из первых заявлений избранного президента Международного олимпийского комитета (МОК) коснулось допуска спортсменов из так называемых «конфликтных регионов».

По словам Кирсти Ковентри, МОК должен сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать атлетов. Этот принцип соответствует Олимпийским ценностям и должен касаться всех без исключения.

Ранее Ковентри была недовольна отстранением наших спортсменов от международных стартов в 2022 году. Она одной из первых в МОК приветствовала решение допустить россиян к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов.

«Вы знаете, я считаю, что в конце концов мы должны сделать все, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон. Олимпийскому движению надо провести очень серьезный разговор о том, как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов, которые приезжают из таких регионов», — заявила избранная глава МОК.

Кирсти Ковентри родом из Зимбабве. Она двукратная чемпионка и семикратная медалистка Олимпийских игр по плаванию. Кроме этого спортсменка стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Официально Ковентри начнет исполнять обязанности в июне. Тогда она окончательно сменит Томаса Баха. Накануне новую главу МОК с избранием поздравил Владимир Путин.