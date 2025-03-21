Герасимов проинспектировал передовые позиции российских войск в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Он заслушал доклады командиров и наградил военнослужащих, отличившихся при освобождении населенных пунктов в ДНР.

Российские подразделения, которые наступают в направлении Покровска, проинспектировал глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, что во время перелета его сопровождали боевые вертолеты.

Генерал посетил передовые пункты управления группировки «Центр». Заслушал доклады командующего армией и командиров соединений. Также Герасимов наградил бойцов, которые отличились при освобождении населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.