«Другого такого в мире нет»: Песков назвал Лаврова гордостью России

Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ отметил профессионализм министра, а также обаяние и чувство юмора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу МИД России Сергея Лаврова гордостью страны. Самыми добрыми словами в его адрес он поделился с журналистами во время ежедневного брифинга.

«Наверное, другого такого профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это, наверное, предмет гордости для нашей страны и мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту [России Владимиру Путину] в его поздравлении с днем рождения Сергея Викторовича», —прокомментировал пресс-секретарь президента.

Также Песков добавил, что Лавров на посту министра иностранных дел осуществляет внешнюю политику, которую задает Владимир Путин. Представитель Кремля обратил внимание, что многие молодые дипломаты ставят его себе в пример.

Сергей Лавров сегодня принимает поздравления с днем рождения. Дипломату исполнилось 75 лет.

Он возглавляет российский МИД уже два десятилетия и на протяжении долгих лет представляет интересы нашей страны на международной арене. Его политическая карьера — это история участия в решении множества кризисных ситуаций, от урегулирования конфликтов до подписания важных международных соглашений.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.