Думал, что настоящий? В Москве мужчина украл макет пулемета Дегтярева с выставки

В Москве мужчина украл макет пулемета с выставки-ярмарки

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ; 5-tv.ru

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Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в краже макета пулемета с выставки-ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по Москве.

По данным ведомства, 41-летний посетитель зашел в павильон выставки и взял макет ручного пулемета Дегтярева прямо с прилавка. Отмечается, что стоимость экспоната — 45 тысяч рублей. Заметив пропажу, владелец пулемета обратился в правоохранительные органы.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его. Выяснилось, что мужчина ранее был судим. Правоохранители изъяли похищенный экспонат и передали его законному собственнику.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключили в МВД.

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