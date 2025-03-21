«Она сейчас лопнет»: у Бородиной случился приступ на борту самолета

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Знаменитость плохо переносит перелеты.

Телеведущей Ксении Бородиной стало плохо на борту самолета. О том, что случилось со звездой, она рассказала в социальной сети.

Бородина со своим возлюбленным блогером Николаем Сердюковым отправились в очередное путешествие — на этот раз на Мальдивы. Однако поездка не задалась с самого начала. Во время перелета телеведущей стало плохо.

«В какой-то момент было ощущение сдавленности головы настолько сильное, что я думала: «Ну все она сейчас лопнет», — пожаловалась Ксения.

Приступ был настолько сильный, что знаменитости пришлось пить таблетку, несмотря на то, что принимать лекарства на борту самолета она боится.

У Бородиной, по ее словам, сложные отношения с путешествиями по воздуху. Звезде периодически во время перелетов становится плохо, но что провоцирует недомогание, она не понимает.

А с этим рейсом все пошло не по плану еще до вылета. За несколько дней до того, как отправиться в путь, пара узнала, что им поменяли воздушное судно на более старое. Этот факт сильно расстроил телеведущую.

Но комфорт Бородиной был нарушен не только другим самолетом или головной болью, но и турбулентностью, в которую они попали.

«Каждый раз в полете я говорю: „Все, это точно последний раз, когда я куда-нибудь полетела“. Но потом проходит чуть времени, и память все стирает», — признается Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношениях Бородиной и Сердюкова не все гладко.