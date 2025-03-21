В Краснодарском крае мать пыталась заколоть ножом двухмесячного сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Незадолго до случившегося она жаловалась на апатию и послеродовую депрессию.

В городе Курганинск Краснодарского края мать исколола ножом двухмесячного ребенка. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Отмечается, что 32-летняя женщина вместе с мужем и сыном приехала к своей матери. В последнее время она жаловалась на апатию и послеродовую депрессию. Оставшись с ребенком одна, мать нанесла ему семь ножевых ранений в область живота.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного Комитета (СК) России по региону, подозреваемая попыталась убить ребенка, но ее остановил муж. Он отобрал нож и вызвал скорую. Малыша экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. К счастью, его удалось спасти.

В ведомстве отметили, что Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении женщины по факту покушения на убийство ребенка. В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза задержанной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в московском метро на станции «Белорусская» погиб десятилетний ребенок. Трагедия произошла из-за невнимательности и неосторожности самого ребенка. Во время падения мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.