Заместителя главы Дубны обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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В ходе допроса чиновник признал вину в полном объеме.
Заместителю главы подмосковной Дубны Павлу Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.
По данным ведомства, в апреле 2022 года обвиняемый, находясь на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», незаконно воспользовался служебным положением и присвоил себе около 800 тысяч рублей.
Отмечается, что в ходе допроса чиновник признал вину в полном объеме.
«По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в СК.
Известно, что Павел Гришин занимал должность замглавы администрации Дубны с 2022 года.
Прежде суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову. Чиновница взята под стражу до 2 апреля 2025 года включительно по подозрению в превышении должностных полномочий.
По версии следствии, в 2020 году чиновница приняла решение о привлечении кредитов для нужд региона, несмотря на наличие остатков бюджетных средств.
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