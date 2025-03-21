«Девушки были готовы на все»: как Лавров очаровал всех журналисток в ООН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Привлекательным для дам было даже пристрастие к курению.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во времена работы постпредом России при ООН обладал особой харизмой, которая завораживала журналисток. Об этом рассказала в беседе с агентством РИА Новости французская журналистка Селия дэ Лаварен.

Лавров занимал этот пост с 1994 по 2004 год. Селия тогда работала в издании Radio France International. Она рассказала, что однажды пошла с подругой на футбольный матч в ООН т- олько ради Лаврова. На тот момент их вообще не интересовала игра.

«Мы кричали: «Вперед, Сергей!» — вспоминает Селия.

По ее словам, Сергей Лавров обладает харизмой, которая есть не у всех. Привлекательным казалось даже его пристрастие к курению. Например, в один из дней он стоял с сигаретой возле зала Совбеза напротив знака «не курить». И его совершенно не волновала охрана, которая могла застать за таким занятием.

Селия также отметила и то, что экс-российский постпред пользовался популярностью у женщин. Особенно это было заметно, когда Лавров отвечал на вопросы журналистов.

«Я должна сказать, что девушки, они были готовы на все, чтобы сидеть в первом ряду, когда он давал пресс-конференцию, и я, конечно, была одной из них», — подчеркнула она.

К слову, сегодня Лаврову исполняется 75 лет. Он занимает пост главы МИД России 22 год подряд — дольше всех в нынешнем кабинете министров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лавров и американский госсекретарь Рубио провели телефонный разговор.