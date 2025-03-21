ВСУ смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчеты успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе проведения аэроразведки расчетом БПЛА было обнаружено скопление националистов и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Получив координаты целей, расчеты выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневые позиции военнослужащие оперативно произвели развертывание и выполнили залп 220-мм реактивными снарядами на дистанцию более 25 километров.

В результате поражения вскрытых целей противник понес потери в бронетехнике и живой силе.

Расчеты РСЗО в полной боевой готовности находится круглосуточно. Новая задача может поступить в любой момент — как только звучит команда, выезжают выезжают из укрытий и оперативно готовят боевые машины к ведению огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.