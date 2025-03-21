Эммануэль Макрон анонсировал дату саммита по Украине в Париже

Фото: Michael Kappeler/AP/TASS

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В «коалицию желающих» входят не только страны Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Об этом сообщается на портале канала BFMTV. На встрече, в частности, будут присутствовать представители Германии, Италии, Польши и прочих государств Евросоюза (ЕС), а также не входящие в него Великобритания и Канада.

По словам Макрона, на саммите будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. Целью мероприятия станет подтверждение обязательств европейских стран перед Киевом, а также формулирование конкретных задач относительно краткосрочной военной поддержки. Как выяснилось накануне, на саммите Европейского союза не были приняты окончательные решения.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, к примеру, предлагала выделить 40 миллиардов евро и пять миллиардов в сокращенном варианта в пять миллиардов. Этих сумм не было в итоговом заявлении, опубликованном от имени 26 стран Евросоюза, так как Венгрия заблокировала возможность всеобщего соглашения по Украине и отказалась от плана «достижении мира через силу».

Ранее, писал 5-tv.ru, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров в Россию.