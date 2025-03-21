Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Он стоит у руля отечественной дипломатии с марта 2004 года.

Он преодолел дистанцию до Луны и обратно семь раз. И стал символом эпохи, где дипломатия — это вызов. Сергей Лавров — глава МИД России — отмечает сегодня 75-летний юбилей, оставаясь одним из самых влиятельных игроков на мировой политической арене.

Его 22-летняя служба уступает лишь легендарному Андрею Громыко, а в копилке достижений — превращение российской дипломатии в силу, с которой считаются даже критики. В то время как Вашингтон сменил 12 госсекретарей, а международные отношения погрузились в кризис, Лавров не просто удержался у руля — он заставил мир говорить о России. Как ему это удалось, узнал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Река Белая, по-башкирски «Агидель». Сплав. Участок бывшего маршрута номер 59, который так и называется — Лавровским. Будущий министр прошел по нему одним из первых. А весь маршрут тогда тянулся 250 километров элегантных и строгих уральских пейзажей.

Здесь ли Сергей Лавров научился разводить костер с одной спички? Здесь ли он научился феноменальной выдержке? Реки Башкирии и Горного Алтая — любимые реки министра. Разные, но всегда стремительные, точно задали вектор.

«Он приходит в природу, не говорит, что „я человек, царь природы, я круче всех, у меня такие мускулы, у меня есть ружье, я убью льва, медведей“. Нет, он становится частью природы, и тогда, когда он уважительно относится к реке, когда он умеет ее использовать», — рассказал Сергей Папуш, президент общероссийской общественной организации «Федерация гребного слалома России».

Первостепенно главная цель всех этих переговоров одна и никогда не менялась — укрепление российских позиций. Причем как!

«То, что он поручает, что он говорит, на что он обращает внимание, ты думаешь, господи, ну вот же это очевидно, почему прошли мимо. Фантастическая свежесть взгляда и восприятия. Не знаю, но наверное, тоже его какая-то его такая тайна», — поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От имени сербов, где бы они ни жили, хочу поздравить вас с 75-летием, потому что для нас, сербов, вы — наш. Я горжусь тем, что могу назвать вас другом», — заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

А Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии, чтобы дружбу подчеркнуть, надела русский платок, который ей подарил Сергей Лавров:

«Это неподдельно, это неподдельное обаяние, это неподдельное остроумие. И когда мы впервые встретились после обеда, он закурил, и я спросил его, могу ли я присоединиться к нему за сигаретой, и он спросил: „Ты куришь?“. Я отвечаю, что всегда курю, когда чувствую себя хорошо, и прямо сейчас я чувствую себя прекрасно».

— Всегда ли сбываются его прогнозы и можете ли вы вспомнить самый важный прогноз, который сделал Сергей Викторович? — спросили у Дмитрия Пескова.

— Я сам неоднократно с ним разговаривал и еще в начале всех событий, наверное, даже еще до начала специальной военной операции. Он говорил о том, что, наверное, уровень столкновений интересов и уровень посягательства на интересы России настолько повысился, что это неминуемо приведет к необходимости принятия нами решительных мер — по защите нас и наших интересов.

Великий коммуникатор, как позже назовут Сергея Лаврова коллеги, чтобы в будущем стать самым известным в мире дипломатом, вошел в эти двери. МГИМО тогда был компактным, весь институт помещался в историческим здании на Остоженке. Сейчас здесь — Дипакадемия. И строки гимна МГИМО, автор которых — Лавров, навеяны этими аудиториями:

«Он нам открыл дорогу к заморским берегам, и он нас научил любить Отчизну».

А в первый раз будущий министр вошел сюда по совету мамы. Именно она убедила не ждать августа, чтобы сдавать экзамены в МИФИ. А подать документы в МГИМО, где экзамены начинались на месяц раньше.

«Вот эта камерность говорит о том, что здоровый консерватизм должен присутствовать в работе. Даже нападки недругов России, прошлых или настоящих Лавров умеет искусно обратить на пользу нашей страны», — рассказал и.о ректора Дипломатической академии МИД России, кандидат юридических наук Сергей Шитьков.

«Он пользуется реальным авторитетом среди коллег и глав даже недружественных государств. Некоторые пытаются на него быть похожими, некоторые его боятся — и правильно делают. Но все, безусловно, уважают», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

А это уже искусство: и лавровского слога, и его такта, и конечно, чувства юмора.

«Сергей Лавров один из тех людей, которые заходят в комнату, а перед ними идет их авторитет. Для меня это всегда было важно», —вспоминал режиссер Эмир Кустурица.

В искусстве дипломатии нет мелочей. И как министр ценит искусство. Будь то литература или музыка. Особенно джаз. Где, как и в любимом Лавровым футболе всегда есть место импровизации.

«Мы знаем, что он и поэзия, и литература, и мировая история, не говоря уже о истории дипломатической, Европы или континентов связи одного с другим», — рассказал народный артист России Валерий Гергиев.

«Нам нужна победа, нам нужно понимание того, что мы делаем все правильно, а если мы делаем что-то неправильно, то смотрите пункт первый. Мы делаем все правильно. Поздравляю вас!» — сказал джазовый музыкант Игорь Бутман.

Первый руководитель Лаврова, посол СССР на Шри-Ланке Рафик Нишанов, про него говорил так: он отдыхает, когда работает — и работает, когда отдыхает.