«Один шаг»: в Госдепе заявили о близости полного прекращения огня на Украине

Госдеп: до полного прекращения огня на Украине остался один шаг

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В среду Зеленский поддержал предложение Трампа об ограниченной мере.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс утверждает, что остался всего один шаг до полного прекращения огня на Украине. Об этом дипломат заявила в программе NewsNation Now.

«Тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире <…> и это то, чему Америка помогла способствовать, то, что мы продолжаем делать каждый день», — сказала Брюс.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

В среду президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение главы Белого дома Дональда Трампа об ограниченном прекращении огня. Европейские лидеры скептически отреагировали на эту инициативу.

Ранее, писал 5-tv.ru, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии/