Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова усомнилась в возможности управлять «обезумевшим террористическим отребьем» на Украине.

Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено Украиной. Сможет ли Вашингтон справиться с неуправляемым киевским режимом? Задуматься об этом Штатам предложила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос», — сказала она.

Трамп и его российский коллега Владимир Путин в течение двух часов вели переговоры по телефону 18 марта. Помимо вопросов об отношениях двух стран обсуждался и украинский конфликт. В частности, глава РФ положительно отреагировал на идею об отказе и Москвы, и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Путин незамедлительно дал соответствующее поручение военным, которые не только прекратили удары, но и уничтожили семь собственных беспилотников. Эти дроны уже направлялись в Николаевскую область Украины для атаки. Однако в течение нескольких часов после переговоров президентов киевский режим послал три беспилотника к нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

В тот же день представители Минобороны РФ заявили, что своими действиями украинское руководство целенаправленно компрометирует все мирные инициативы Трампа. Но тот не теряет надежды добиться поставленной цели и остановить военные действия. Ранее, писал 5-tv.ru, спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил о подготовке к проведению «непрямых переговоров» между Россией и Украиной в ходе встречи в Саудовской Аравии.