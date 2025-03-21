Дальше будешь: в Петербурге начали проверку курьеров на скоростных велосипедах

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Помимо нарушений ПДД выявлены и другие проблемы.

В Петербурге строгие ограничение в отношении самокатов сыграли свою роль. Но главная угроза теперь — курьеры на скоростных велосипедах. С одной стороны, всех раздражает как они летают по тротуарам. С другой — именно такой быстрой доставки мы и ждем. Как добиться того, чтобы было безопасно — это же пытаются понять даже инспекторы ГАИ. Тему продолжил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

«Двигался по проезжей части дороги далее первого ряда (совершил объезд ТС с левой стороны). Три галочки — три подписи».

Курьер понимает: и штраф получил и на заказ опаздал. Время — деньги. На перекрестке спешиваться было некогда. Вот и протокол не заставил себя ждать: 800 рублей штраф, 60 суток на оплату.

Правила написаны кровью. Этот курьер тоже не спешился на зебре, теперь — в больнице с переломами. Водитель не успел затормозить. Вот на Невском доставщик оказался на второй полосе движения, дальше — поехал на скорой. А этих двоих нарушителей полицейские, может быть, уберегли от беды.

Еще один гонец на электровелосипеде влетел в дорогую иномарку и нанес ущерб гораздо больший, чем штраф в 800 рублей.

«Сейчас я узнала, что моя страховка за аварию будет висеть на мне. У меня каско. Но они не участники дорожного движения и некому будет выставить счет», — рассказала пострадавшая по имени Оксана.

«Это моя ошибка. Я просто очень спешил за заказом», — попытался оправдаться курьер.

Они так спешат развезти заказы, что нарушают правила — прямо перед патрульными машинами.

Для полицейских города на Неве это первый подобный рейд. Раньше они курьеров не ловили, по крайне мере настолько масштабно. За пять дней выявили больше тысячи нарушителей.

Только в Петербурге в прошлом году в ДТП с участием курьеров пострадала почти тысяча человек, пятеро погибли.

Петербурженку Викторию Куваеву курьер настиг у выходила из подьезда. Тоже торопился, даже для извинений времени не нашел.

«Следующий момент, который я вспомнила, я уже лежу на асфальте. Сразу на выходе из подъезда меня сбил курьер на электромопеде, встал и уехал», — рассказала Куваева.

В МВД предлагают вместо рейдов вешать номера — как на автомобилях. Нарушения будут фиксировать камеры наблюдения. Проще станет и пешеходам, которые обратятся с жалобой в полицию. В Москве эту систему уже тестируют. Скоро должны внедрить и в Петербурге.

«Все курьеры должны иметь уникальный идентификационный номер и быть зарегистрированы в системе. Масса исчерпывающих данных, которые позволяют понять, кто перед нами», — заключил Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Другой вопрос — электровелосипедам на тротуарах явно не место, как ни ограничивай скорость и мощность. Уже готовится законопроект: ожидается, что весь транспорт, где не надо крутить педали, не пустят на тротуары.