«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае

Фото, видео: www.globallookpress.com/Martin Moxter; 5-tv.ru

Родные подозревают, что она попала в сексуальное рабство.

Теперь таинственная история из Арабских Эмиратов, которая связана с гражданкой Украины, сбежавшей из своей страны в поисках лучшей жизни. Сегодня недалеко от Дубая, на загородной трассе была обнаружена девушка-модель с переломанными ногами. Она исчезла около недели назад, а до этого в соцсетях рассказывала на каких шикарных вечеринках бывает — и как ей повезло с работой в Эмиратах. Зарабатывала пострадавшая, видимо, действительно неплохо, если часть денег даже отправляла на поддержку оппозиции. А вот что с ней произошло, попытался выяснить корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Роскошные залы, с хрустальными люстрами и сотни молоденьких девушек. Это начало одной из самых жестоких вечеринок — Дубай Порта Потти. Истошные женские крики, кровь, на полу — клоками вырванные волосы. Участницы не просто объекты сексуальных утех, а рабыни для насилия. Украинки — главный товар. Среди них и модель из Львова Мария Ковальчук.

Реклама нижнего белья и эротика на вебкам — главные увлечения Марии Ковальчук. Куда уходят деньги — вопрос несложный. Модель — сторонница иноагента, террориста и экстремиста Бориса Кагарлицкого*, осужденного за оправдание терроризма. Вот вебкамщица вместе с его дочерью Ксенией Кагарлицкой на очередной акции протеста.

Ковальчук иноагенты использовали для привлечения внимания и денег. Она была и в Черногории, где живет Кагарлицкая, и в Дубае. А в этот раз отправилась в Эмираты, чтобы отпраздновать день рождения. Но перестала выходить на связь. Объявление о розыске выложил приближенный к Кагарлицким телеграм-канал. Через несколько дней модель обнаружили на обочине дороги в пригороде Дубая. Переломы ног, рук, позвоночника. Критическое состояние. Но рядом с ней в палате сегодня — никого.

«За рубежом, да, у них никакой сладкой жизни нет, их никто там со распростертыми объятиями не ждет, на самом деле. Устраивают действия, связанные с насилием, с непотребным отношением одного человека к другому, с истязанием, с побоями», — рассказал Игорь Семеновский, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Тяжелейшие травмы Ковальчук, по одной из версий получила именно на вечеринке «Дубай Порта Потти». Хотела больше денег — попала в реанимацию. Вот рассказ одной из эскортниц, которой удалось сбежать от насильников:

«Меня избили жестко, у меня все лицо было просто изукродовано. Могут выюить зубы, заплатить потом, могут колен прострелить».

Это переписка с одним из организаторов жестокой вечеринки. В приватных Telegram-каналах организаторы оценивают услугу минимум в 25-тысяч долларов. И тело в полном распоряжении клиента.

«Я позволю ему все, что угодно и мистер Али заплатит мне за это 50 тысяч долларов. За две недели до приезда в Дубай я получу 25 тысяч долларов. Вот мой паспорт».

Правда, какие ужасы за эти деньги придется испытать, девушки узнают уже за закрытыми дверями.

«Арабские Эмираты и конкретно Дубай уже давно стали злачными местами для западных и украинских элит. И насколько нам известно, эта страна входит в топ-7 по распространенности сексуального рабства», — рассказал эксперт по международным отнолениям Мовсес Газарян.

Сколько еще девушек может находиться в рабстве, неизвестно. Но понятно одно: для тех, кто постоянно просит донаты и клянчит на поддержку осужденных экстремистов, неважно как были получены деньги. Даже, если это вопрос жизни и здоровья.

* — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму