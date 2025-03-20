Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной России

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмены не сыграют в товарищеском матче с Замбией 25 марта.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем с Замбией 25 марта. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

«Тренерский штаб национальной команды определил игроков, которые не сыграют с Замбией. Все три футболиста вышли в стартовом составе на <…> товарищеский матч с Гренадой», — поделились информацией в публикации.

Согласно комментарию главного тренера сборной России Валерия Карпина, причиной предпринятых изменений в составе стало желание тренерского штаба дать шанс выйти на поле как можно большему числу спортсменов.

«В игре с Гренадой Александр Солдатенков провел на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма», — описал сложившуюся ситуацию Карпин.

По словам наставника, игроки после заслуженного отдыха начнут готовиться к матчам чемпионата Российской Премьер-лиги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дзюба стал лучшим бомбардиром.