В Польше заявили о подготовке Европой многовариантной операции на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Marek Antoni Iwanczuk

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Варшава готова разместить на своей территории военные базы и обеспечить Киев оружием.

Страны Европы планируют провести многовариантную операцию, связанную со стабилизацией положения на Украине. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши генерал Веслав Кукула в ходе пресс-конференции.

«Провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши на Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных и других логистических коммуникаций», — обозначил причины значимости польского участия в организации он.

Более того, Веслав Кукула заявил, что европейские государства на данный момент уже проанализировали возможный ход операции, продумали способы управления и обозначили сферы сотрудничества в ходе проведения. Однако план все еще требует доработки.

По словам начальника ВС Польши, диалог между генерал-майором Мацеем Клишем и высшим командованием Великобритании и Франции был посвящен именно вопросу подготовки международной операции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польша хочет установить мины на границе с Белоруссией и Россией.