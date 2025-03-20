Евросоюз отказался размораживать российские активы

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Baranov

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На Москву продолжат давить санкциями.

Евросоюз (ЕС) продолжит удерживать замороженные активы России. Об этом говорится в итоговом документе саммита объединения, который подписали 26 из 27 государств сообщества.

В документе уточняется, что российские активы должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится украинский конфликт и Россия не возместит ей весь ущерб.

Кроме того, указывается, что ЕС готов вводить новые антироссийские санкции, усиливая тем самым давление на РФ. Более того, ЕС будет стараться сделать так, чтобы Украина имела собственные мощные оборонные возможности и была в сильной позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров из Венгрии в Россию. Премьер-министр выразил заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.

По словам главы правительства, в первую очередь вооруженное противостояние между Киевом и Москвой необходимо завершить «по христианским соображениям». Каждый день гибнут тысячи людей, и это неправильно и полностью противоречит венгерским ценностям. И поэтому Венгрия стремится к миру на Украине.