Временную поверенную в делах Эстонии в России вызвали в МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ей заявлено об осуждении нападений на военные памятники в республике, заявила Мария Захарова.

Временную поверенную в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации, чтобы прояснить ситуацию с осквернением сорока могил советских воинов на кладбище в Таллине. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В МИД РФ заявили, что продолжающееся в Эстонии глумление над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывает самое жесткое осуждение со стороны нашей страны», — прокомментировала она на прошедшем 20 марта брифинге.

Представитль МИД РФ заострила внимание на том, что власти Таллина проявляют полное безразличие к факту участившихся случаев вандализма по отношению к захоронениям советских воинов, а также воинских мемориалов. Более того, Эстония упорно игнорирует не только замечания с российской стороны, но и мнение мирового сообщества, выраженное в резолюции Генеральной ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе.