ВСУ атаковали пожарную часть в Запорожской области в пятый раз за неделю

Фото: Telegram/МЧС России/mchs_official

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Украинские боевики целенаправленно наносят удары по подразделениям, выполняющим гуманитарные задачи по защите мирного населения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пожарную часть в Запорожской области беспилотниками. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что атака стала пятой за текущую неделю.

«Сегодня 33 пожарно-спасательная часть МЧС России в городе Каменка-Днепровская снова подверглась атаке БПЛА», — говорится в публикации.

По информации ведомства, спасатели успели укрыться, пострадавших нет. Однако на кровле и гараже здания многочисленные повреждения.

В МЧС подчеркнули, что украинские боевики целенаправленно атакуют подразделения, которые выполняют задачи по защите мирных граждан. В ведомстве добавили, что чаще всего ВСУ наносят удары прямо во время тушения и спасения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки дронов на Саратовскую область пострадали десять человек. В Энгельсе повреждения получила городская клиническая больница № 1, где была ранена женщина. Также были повреждены окна в двух детских садах и школе. Около 30 частных и дачных домов в садовых некоммерческих товариществах получили повреждения.