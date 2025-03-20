«Они слишком разные»: сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой

Фото: ВКонтакте/Артём Черницын/rc77?to

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Дети знаменитостей объявили о своих отношениях прошлой весной.

Сын победительницы «Фабрики звезд — 4», певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын расстался со своей возлюбленной дочкой клипмейкера Павла Худякова Тоней. По информации источника StarHit.ru, близкого к паре, молодые люди сильно поссорились несколько месяцев назад, после чего Артем вернулся в Москву, а Тоня осталась в США, где она давно живет.

Собеседник издания рассказал, что Артем и Тоня — очень разные люди. Тоня активно учится, строит планы на будущее и занимается своей жизнью, в то время как Артем пока не определился с целями и предпочитает проводить время на вечеринках и тусовках.

«Возможно, со временем эта разница во взглядах стала слишком очевидной», — отметил источник.

Пока что ни Артем, ни Тоня не комментировали свой разрыв. Звездная мама пока про расставание сын ничего не говорит, но зимой прошлого года Ирина сказала, что всегда будет на стороне своего сына.

«Я не мамочка-наседка, которая будет опекать своего сына и пилить невестку за какую-то ерунду. А вот что-то посоветовать по-дружески, по-матерински, исходя из жизненного опыта — это да», — поделилась исполнительница в интервью журнала HELLO! Russia.

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