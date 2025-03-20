Абсолютный рекорд: Счетная палата РФ отчиталась перед Госдумой о результатах работы за 2024 год

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Экономический эффект от деятельности ведомства составил почти 149 миллиардов рублей, включая рекордные возвраты в бюджет.

Льготная ипотека в России существенно повлияла на динамику стоимости жилья. Об этом председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук говорил в ходе пленарного заседания Государственной Думы. Он рассказал, что по итогам 2024 года на поддержку различных форм ипотечного кредитования было направленно более 1 триллиона рублей. О подробностях заседания рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Отчет Счетной палаты перед Госдумой России — это почти целиком цифры и графики, за которыми стоит огромная работа ведомства. Впервые она оценивалась в виде в сухих строчек, а как реальная финансовая польза для государства.

Этот показатель измеряется миллиардами рублей, возвращенных в бюджет страны. И это прямой экономический эффект работы ведомства.

«Он показывает реальные результаты, выраженные в объеме средств, имущества, возвращенных в казну, повышений доходов бюджетов всех уровней, а также те средства, которые не были использованы и израсходованы из федерального бюджета либо по причине несоответствия целям социально-экономического развития страны, либо ввиду неэффективности механизмов их доведения до конкретных получателей. И эти факты были доказаны Счетной палатой», — заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Экономический эффект от работы счетной палаты составил — чуть меньше 149 миллиардов рублей. Почти 96 миллиардов — прямые возвраты в бюджет. Абсолютный рекорд за всю историю существования ведомства. При этом сумма почти на десять миллиардов больше, чем за предыдущие семь лет вместе взятых. Председатель счетной палаты Борис Ковальчук особо отметил, что в этом есть заслуга и депутатов Госдумы.

«И безусловно, уважаемые депутаты, значимая часть этого эффекта — это и наша с вами совместная работа, связанная с рассмотрением профильных докладов счетной палаты в виде отчетов, заключений, оперативных докладов на заседаниях комитетов, продвижения рекомендаций счетной палаты. За это вам отдельное спасибо», — отметил Борис Ковальчук.

Общая сумма выявленных счетной палатой нарушений и недостатков за 2024 год один триллион 150 миллиардов рублей. Это около 4700 конкретных фактов. Более 800 миллиардов — нарушения в сфере требований к бюджетному учету и отчетности. Больше 150 миллиардов — недостатки при формировании и исполнении бюджета.

Цифры немалые, но, несмотря на значительный рост как доходов, так и расходов бюджета, сумма нарушений по сравнению с 2023 годом сократилась почти в два раза. Но депутатов интересовали не только результаты проверок, проведенных счетной палатой. Первый же вопрос — оценка ипотечного рынка в стране.

«Считаете ли вы, что выводы, сделанные по итогам аудита поддержки рынка ипотечного кредитования, актуальны?» — спросил депутат Государственной Думы РФ Юрий Афонин.

Цены на недвижимость за последнее время выросли почти в два раза. А льготная ипотека с прошлого года состоит из пяти различных программ. И это серьезная нагрузка на бюджет. И главное тут — соблюсти баланс между помощью семьям и финансовыми возможностями и рисками для страны.

«В этом году на эти цели в законе о бюджете, который принят и подписан, уже планируется порядка 1 триллиона 250 миллиардов — 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Но хотел бы обратить внимание, что это сопоставимо с годовым дефицитом федерального бюджета, который утвержден на 2025 год. Исходя из этого, нужно крайне внимательно следить за расширением мер ипотечного кредитования», — отметил Борис Ковальчук.

Интересовала депутатов и работа Счетной палаты по проблемам, которые озвучивают участники специальной военной операции. Президент особо подчеркивал — это приоритет для всех ведомств страны.

«Принимая во внимание, что поддержка участников ветеранов СВО — абсолютно государственный приоритет сегодня. Анализировала ли Счетная палата вопросы, с которыми сталкиваются участники СВО?» — спросил депутат Государственной Думы РФ Каплан Панеш.

Вопрос многоплановый, но по большому счету каждая из проблем находится на контроле, в том числе и Счетной палатой. Отчет и беседа председателя ведомства Бориса Ковальчука с депутатами продолжались несколько часов. В итоговом постановлении нижняя палата Парламента РФ отметила серьезное повышение эффективности взаимодействия ведомства и Госдумы.