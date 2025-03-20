«Товарищеские отношения»: как МИЦ «Известия» наращивает присутствие на Ближнем Востоке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Мультимедийный информационный центр и ливанский телеканал Al-Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве.

Мультимедийный информационный центр «Известия» наращивает присутствие на Ближнем Востоке. Сегодня в Бейруте подписано соглашение с одним из ведущих средств массовой информации региона — ливанской медиасетью Al Mayadeen. Это круглосуточный телеканал с отделениями в США, Египте и Иране. Он активно развивается в цифровом пространстве, имеет почти полтора миллиона подписчиков на YouTube.

Партнерство российского медиахолдинга и ливанского телеканала открывает большие перспективы. Что получат от такого сотрудничества зрители «Известий» рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

По просьбе принимающей стороны это подписание транслируют в прямом эфире. Один из ведущих игроков информационного рынка России — МИЦ «Известия» теперь сотрудничает с влиятельным ближневосточным телеканалом Al Mayadeen.

«Наши отношения особенно плотно начались в момент, связанный с военными действиями. Это самые прочные и надежные товарищеские отношения, и я уверен, что они будут в дальнейшем развиваться и будут прочными. Поэтому я считаю Al Mayadeen не просто стратегическим, а нашим близким партнером и нашими друзьями», — отметил гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

В медиаиндустрии это уникальное событие. В большой студии арабские журналисты, эксперты. МИЦ «Известия» наращивает присутствие на Ближнем Востоке. То есть наши материалы, новости из России и мира, эксклюзивные кадры и комментарии будут выходить на одном из самых популярных телеканалов арабского мира. А о происходящем в ближневосточном регионе аудитория «Известий» узнает первой от Al Mayadeen.

«У России с арабским миром традиционно хорошие отношения. Наш договор даст возможность рассказывать о происходящем в России, в зоне специальной военной операции объективную информацию», — сказал председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.

Что от этого получает аудитория «Известиий»? Al Mayadeen — одна из самых крупных и популярных телекомпаний на Ближнем Востоке. С серьезной корреспондентской сетью и большим опытом. Вещает из столицы Ливана. Именно здесь в прошлом году Израиль подорвал пейджеры у сторонников партии Хезболла.

О последствиях взрывов в людных местах Al Mayadeen рассказали первыми и подробно. Потом пришлось рассказывать о бомбардировках городских кварталов. Их последствия видны до сих пор.

«Вот это один из районов, которые контролирует Хезболла. А это один из жилых домов. Здесь таких много. От удара бетонные перекрытия и стены мгновенно сложились, и наружу высыпались обломки мебели, бытовой техники. Их и сейчас очень хорошо видно. А еще очень хорошо видно, что это не военный объект», — рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеока.

Рядом некогда секретное подземное укрытия лидера Хезболлы. Большинство иностранных журналистов попасть сюда не смогут никогда. «Известия» теперь — исключение из правил.

«От удара машину сплющило и впечатало в землю. Использовали несколько тонн боеприпасов. В том числе и те, что поражают бункеры на большой глубине. Это место, где в сентябре 2024 года убили лидера Хезболлы Хасана Насраллу. И это то, что осталось от улицы после атаки», — поделился Виктор Синеока.

От израильских ударов пострадал и офис телекомпании. Об атаке знали заранее, в момент удара здание было пустым. Но опасная работа жизни репортеров все же уносит. Свой долг здесь выполняют самоотверженно, как и военные корреспонденты «Известий» в зоне СВО. И это нас сближает, но не это одно.

«Вот это одна из студий, откуда идет информационное вещание, сделанная по принципу трансформера. Здесь, например, записываются подкасты. А вот отсюда выходят телевизионные новости. В зависимости от эфира камеру ставят в ту или иную часть большого помещения. И очень важная ее часть — вот это оливковое дерево», — рассказал корреспондент «Известий».

Элемент интерьера выращивают за окном. В арабской культуре оливковое дерево— это дерево жизни. Тут очень большое внимание уделяют фундаментальным основам, непреходящим. Как и в России. Не случайно в церемонии подписания принял участие российский посол.

«Я считаю, что у вас есть много общего, и вы сможете наладить именно тот диалог, который необходим и полезен для зрителей ваших каналов», — отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

Идея объединить ресурсы МИЦ «Известий» и Al Mayadeen появилась давно. Конфликт, вспыхнувший в регионе, отложил подписание договора. Но теперь, по мнению Владимира Тюлина, он заложит новые стандарты работы мировой медиаотрасли.

В качестве подарка из России привезли тот самый номер газеты «Известия» 1917 года.

Именно в нем опубликовали сенсацию: рассказали о тайном соглашении Сайкса — Пико. Оно означало, что Запад предал Арабский мир. Важное событие в ближневосточной истории. Такие жесты здесь ценят.