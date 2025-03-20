Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

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Часть украинских военных еще находятся в подвалах и заброшенных зданиях города.

Бойцы САГ «Пресса» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) выехать из Суджи Курской области.

«Переоделся в бабулю, у него был паспорт, видимо, какая-то бабушка жила, украл, может. Он переоделся в ее одежду и по ее документам хотел выехать», — рассказал боец с позывным «Улыбка».

Как утверждают российские военные, часть боевиков ВСУ еще находятся в подвалах и заброшенных зданиях города.

Армия РФ намерена продолжать наступление и выдавливать врага всеми способами.

Как отметил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, один из самых боевых танков подразделения «Мангал» несколько раз получал повреждения.

«Его заново переделали, появились маскировочная сеть, динамическая защита», — сказал Сафиулин.

Журналист добавил, что танкисты и артиллеристы спецназа «Ахмат» готовы к выполнению дальнейших задач в курском приграничье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ расправлялись с мирными жителями. Отступая, украинские боевики расстреливали гражданское население, сжигали дома и оставляли растяжки. Село Мартыновка, Суджанского района. Во время оккупации националисты не щадили здесь никого. А отступая, устроили кровавую бойню. О свидетельствах бесчеловечных преступлений рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. Некоторые дома оккупанты занимали, выгоняя хозяев в сарай. Знали, что наши не будут стрелять по мирным жителям. Но когда стало ясно, что украинские боевики не смогут удержать Мартыновку, в селе начались массовые казни.