Россия и США проведут переговоры в Эр-Рияде 24 марта

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Переговоры между представителями России и США состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Американская сторона также сформировала свою команду для участия в консультациях.

«Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными», — подчеркнул Ушаков.

Точная повестка встречи пока не раскрывается. Переговоры будут иметь значительное влияние на дальнейшее развитие отношений между двумя странами и могут стать основой для новых договоренностей в сфере международной безопасности.

Эр-Рияд был выбран местом проведения переговоров как нейтральная площадка, способствующая конструктивному диалогу. Саудовская Аравия неоднократно выступала посредником в международных переговорах, что делает ее подходящим местом для подобных встреч.

Предстоящая встреча станет важным этапом в восстановлении диалога между Москвой и Вашингтоном, который в последние годы был практически свернут из-за обострения противоречий по ряду вопросов, включая ситуацию на Украине и санкционную политику.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместный телефонный разговор.