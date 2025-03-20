Путин подписал указ о выезде незаконно находящихся в РФ украинцев до сентября

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Если кто-то из граждан Незалежной находится в России без веских оснований, он должен урегулировать свое положение.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выезде из страны незаконно находящихся украинцев. Если кто-то из граждан Незалежной находится в России без веских оснований, он должен урегулировать свое положение. Официальный указ был размещен на портале опубликования правовых актов.

Узаконить свой статус нахождения в Российской Федерации можно получением гражданства или вида на жительства в стране. Есть также ряд иных прав для законного нахождения в РФ — к примеру, для обучения или по трудоустройству.

Кроме того, все иностранные граждане, которые находятся в освобожденных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, обязаны сдать тесты на отсутствие наркотических средств в крови и анализы на подтверждение отрицательного статуса ВИЧ.

Глава государства также отметил, что МВД РФ не должны преследовать людей в тех случаях, если они добровольно обращаются в ведомства для составления документов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России ждут изменения в МОК после избрания нового главы.