Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

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Примерно две недели назад артист улетел в Марокко.

Народный артист РФ Филипп Киркоров прилетит в Россию незадолго до похорон отца. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщила певица Марго Овсянникова на премьере турецкого сериала «Эль Турко» с Джаном Яманом.

По словам Овсянниковой, она связывалась с Филиппом Киркоровым после новостей о смерти его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Знаменитый исполнитель был в этот момент заграницей. Вернуться в страну он сможет незадолго до похорон родителя.

Певица подчеркнула, что, несмотря на свое горе, Филипп поздравил ее с днем рождения сына.

«Вчера у меня был праздник — день рождения сына, и такая ужасная новость (смерть Бедроса Киркорова — Прим. ред.). Я, конечно же, написала Филиппу, несмотря на это, он меня поздравил с моим праздником», — пояснила Марго.

Овсянникова отметила еще одно «ужасное» совпадение — в день похорон Киркорова-старшего, 21 марта, день рождения будет уже у нее самой.

Марго Овсянникову многие называют музой Филиппа Киркорова, так как народный артист активно поддерживает певицу, дает ей советы, а также появляется в ее компании на различных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров отменил концерты после смерти отца.