Песков: мы надеемся, что принцип «спорт вне политики» восторжествует

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына;5-tv.ru

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На 144-й сессии Международного олимпийского комитета в Греции должны пройти выборы нового президента организации.

В Кремле рассчитывают на изменения в политике Международного олимпийского комитета (МОК) после избрания нового главы организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы надеемся, что все-таки принцип „спорт вне политики“ восторжествует, и мы надеемся, что МОК в этом плане исправит ситуацию», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия считает важной целью возвращение отечественных спортсменов на международные чемпионаты или иные соревнования.

На 144-й сессии МОК в Греции должны будут пройти выборы нового главы организации. На тайном голосовании станет известно мнение 100 членов МОК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ.

Известно, что подобную идею предложил Путин, а Трамп, в свою очередь, поддержал это предложение. Стоит отметить, что с 2022 года сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях.