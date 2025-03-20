Энергетический передел: США претендуют на управление украинскими АЭС

Фото, видео: Сергей Мальгавко/ТАСС; 5-tv.ru

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Инициатива была озвучена после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Вслед за природными ресурсами Соединенные Штаты Америки хотят взять под контроль и энергетические объекты Украины. На сайте Белого дома упоминаются и атомные станции. Информацию подтвердили в Государственной департаменте Америки и в американском Министерстве энергетики.

Эта тема стала активно обсуждаться после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который продолжался меньше часа. Идею передачи атомных электростанций в руки США озвучил сам американский президент. В Госдепе заявили: так будет лучше для Киева.

«Соединенные Штаты Америки могли бы оказать помощь в управлении этими станциями благодаря нашему опыту в области энергетики и коммунальных услуг. Если американцы будут владеть этими объектами, это станет лучшей защитой и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры», — заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Зеленский предположил, что эта идея ограничивается только одной Запорожской АЭС. Но глава киевского режима забыл уточнить, что электростанция уже больше трех лет находится под контролем России на ее же территории. И управление этим объектом не будут передавать ни США, ни Украине.