Лолита, Баста и ANNA ASTI: какие артисты выступят на VK Fest 2025

На VK Fest 2025 выступят Лолита, Баста и ANNA ASTI

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В этом году фестиваль впервые пройдет в Челябинске и Казани.

Организаторы VK Fest 2025 объявили 70 артистов, которые выступят на фестивале этим летом. Отмечается, что впервые на сцену VK Fest выйдут артисты Юлия Савичева, Zoloto, Элли на маковом поле, Whole Lotta Swag, Lida и Marytale.

В этом году фестиваль впервые пройдет в Челябинске. Перед гостями 14 июня выступят Три дня дождя, «Комната культуры», Mary Gu, Ольга Бузова, Юлия Савичева и Баста.

А 21 июня VK Fest пройдет в Казани. Зрители смогут насладиться песнями таких исполнителей, как Баста, ХЛЕБ, Юлия Савичева, «Комната культуры», Три дня дождя, JANAGA и BLIZKEY.

Санкт-Петербург принимает фестиваль 5 июля. В этот день гости смогут послушать хиты Элджея, ANNA ASTI, ХЛЕБ, ARTEM SHILOVETS, IOWA и nkeeei, Три дня дождя на Синей сцене.

Также исполнят свои песни Минаева, Toxi$, A.V.G, Whole Lotta Swag, КУОК на Белой сцене. А хедлайнером Фиолетовой сцены станет NEMIGA.

Во второй день, 6 июля, в Санкт-Петербурге выступят Клава Кока, Джиган, NILETTO, Тося Чайкина, ELMAN и многие другие артисты.

«На десятом VK Fest мы наравне со звездами российской сцены широко представляем новую школу. Это таланты новой рэп-сцены, поп-музыки, инди и других модных направлений», — подчеркнула руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Завершается фестиваль в Москве 19 и 20 июля. В эти дни вновь выйдут на сцену такие артисты, как Клава Кока, Лолита, Три дня дождя, Хаски, NILETTO, A.V.G, Минаева, MONA и многие другие.

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