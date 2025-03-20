В Энгельсском районе введен режим ЧС муниципального уровня после атаки БПЛА

Фото: 5-tv.ru

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Продолжается работа по устранению последствий обстрелов.

В Энгельсском районе Саратовской области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает глава района Максим Леонов в Telegram-канале.

«В настоящий момент по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях», — отмечено в публикации.

Леонов добавил, что для оценки ущерба и оказания материальной помощи пострадавшим жителям муниципальная комиссия начнет объезд адресов и зафиксирует повреждения.

В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов ВСУ. После ударов БПЛА на территории аэродрома Энгельса произошло возгорание.

Жителей ближайших к месту происшествия садовых некоммерческих товариществ эвакуировали. Пострадало около 30 частных домов. Следственный комитет России начал расследование по факту нападения на данный регион беспилотников ВСУ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ.