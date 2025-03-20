Не тревожьте мертвых: как проклятые гробницы привели к несчастьям

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Страшные совпадения или люди сами навлекли на себя беды, начав хозяйничать на территории смерти?

После вскрытия некоторых известных могил начинали происходить странные, а иногда и страшные события. Что это — совпадения или гнев потревоженных мертвецов? О самых известных проклятых гробницах поведало издание Life.ru.

Могила египетского фараона Тутанхамона

Тутанхамон жил в XIV веке до нашей эры, правил древней цивилизацией он всего восемь лет. На трон Тутанхамон взошел, когда ему было десять, а уже в 18 умер. Одни предполагают, что его убил регент, другие — что фараона сгубила болезнь.

Его гробница была обнаружена и вскрыта в 1922 году британским ученым Гарвардом Картером. Вскоре после этого начали происходить события, которые назвали «проклятием фараонов».

В день вскрытия могилы канарейку Картера съела кобра, которая в древнем Египте была символом правителя. В 1923 году от пневмонии умерли один из участников экспедиции и финансист, побывавший в гробнице.

В этот же год египетский принц Али Камель Фахми Бей был застрелен собственной женой. Известно, что он присутствовал при вскрытии могилы Тутанхамона. За восемь лет по разным причинам ушли из жизни десять человек, которые так или иначе были связаны с гробницей фараона.

Могила Тамерлана

Гробницу средневекового тюркского завоевателя Тамерлана, основавшего Империю Тимуридов, вскрыли то ли 20, то ли 21 июня 1941 года. А 22 июня началась Великая Отечественная война.

Фото: Алеев Егор/ТАСС

Тело завоевателя потревожили из-за угрозы затопления мавзолея, где он покоился. Еще до вскрытия гробницы существовала легенда о том, что Тамерлана нельзя беспокоить, в ином случае начнется страшная война.

Мавзолей завоевателя находится в Самарканде, в Узбекистане. В то время данная республика входила в состав СССР. Советские граждане не были суеверными, поэтому к легенде не прислушались.

Однако можно смело утверждать, что это лишь совпадение, так как известно, что фюрер-фашист Адольф Гитлер готовил нападение на СССР задолго до вскрытия могилы Тамерлана и данный конфликт был неизбежен.

Могила Казимира Ягеллончика

Литовский князь Казимир IV Ягеллончик жил в XV веке. В 1970-х возникла необходимость в реставрации его гробницы. Вскрытие могилы было одобрено архиепископом Краковским Кароль Войтылой, который в будущем стал римским папой Иоанном Павелом II.

В 1973 году гробницу вскрыли, провели все необходимые работы, а после останки Ягеллончика перезахоронили. Но вскоре после этого ученые, что проводили исследования и были причастны к вскрытию могилы князя, умерли.

Многие тогда подумали о проклятии, однако позже эти смерти нашли научное объяснение. Их убило не что-то мистическое, а органические соединения — афлатоксины. Они могут находиться в телах умерших. При попадании в живого человека провоцируют развитие таких болезней, как онкология и гепатит.

Принцесса Укока

Принцесса Укока жила около 2,5 тысяч лет назад, но была найдена лишь в 1993-м в Республике Алтай. Ее мумифицированное тело хорошо сохранилось, поэтому ученые после обнаружения начали ее активно исследовать. Останки принцессы несколько раз перевозились. Сейчас тело находится в Алтайском национальном музее.

Фото: Тырышкин Александр/ТАСС

После вскрытия ее могилы в регионе была зафиксирована небольшая сейсмическая активность. Кроме того, вертолет, перевозивший мумию принцессы, совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.

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