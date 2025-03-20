Ценят важные моменты: женщины в России оказались романтичнее мужчин

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Об этом говорят результаты социологического опроса.

В России женщины чаще мужчин считают себя счастливыми благодаря романтическому взгляду на жизнь. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на результаты опроса одного из дейтинг- сервисов.

Данное исследование проводилось в преддверии Международного дня счастья, который отмечается 20 марта.

Опрос показал, что мужчинам чаще чего-то не хватает в жизни для полного счастья (48%) по сравнению с женщинами (35%). Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, ценят моменты и радуются тому, что у них есть (32% против 24%).

При этом мужской пол оказался более романтично настроен, чем женский. Для почти половины мужчин (49%) залог счастья — любимый человек рядом. И 61% респондентов считают гармоничные отношения необходимым условием для счастья, в то время как среди женщин такого мнения придерживаются лишь 48%.

Кроме того, женщины чаще называют главным фактором счастья внутреннюю гармонию и самопринятие, в то время как почти половина мужчин верят, что любовь может заменить абсолютно все.

Результаты опроса также показали, что мужчины чаще всего связывают счастье с достижением целей (20%) и финансовой стабильностью (21%). Для женщин более важны приятные повседневные мелочи (17%) и новые впечатления (21%).

Россияне обоих полов сошлись во мнении, что эмоциональная близость и взаимопонимание в отношениях — это главный фактор счастья (по 40% с обеих сторон). Для мужского пола оказалась не менее важна совместимость в постели (47%), в то время как для женщин второй по важности индикатор счастливых отношений — уверенность в завтрашнем дне и надежность (37%).

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