«Очень ценная земля»: Трамп заявил о важности отношений с Россией

Трамп: с Россией нужно иметь дело из-за ее большой и ценной территории

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House

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Глава Белого дома также рассказал о планах сблизить Москву и Киев.

США следует иметь дело с Россией, поскольку у нее самая большая территория. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с Breitbart.

«У них самая большая территория — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Из одного конца страны в другой вы можете пролететь через 11 часовых поясов», — сказал президент.

Трамп назвал российские территории «очень ценными», а также добавил, что его цель — сблизить Москву и Киев. Кроме того, американский лидер планирует сократить расходы Соединенных Штатов на поддержку Украины.

К слову, ранее в ходе телефонного разговора, который прошел 19 марта, Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь. Глава киевского режима подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум касательно сроков заключения новой ядерной сделки. Свои требования американский политик перечислил в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.