«Я на связи с Филиппом»: муза Киркорова рассказала о его горе после смерти отца

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Марго Овсянникова поделилась, что скорбит вместе с певцом.

Певица Марго Овсянникова, которую называют музой Филиппа Киркорова, рассказала, что артист вернулся в Москву и занимается организацией похорон. Она выразила соболезнования певцу и поделилась воспоминаниями о народном артисте РФ Бедросе.

«Я на связи, конечно, с Филиппом… Умер Бедрос, который был шикарным артистом и родил гениального артиста… Мы (с Бедросом. — Прим. ред.) отмечали Новый год вместе и день рождения Филиппа. Я очень счастлива, что мне посчастливилось быть знакомой с Бедросом… Это всегда грустно, когда близкие уходят, но я надеюсь, что Филипп будет нас радовать своим творчеством еще много-много лет», — рассказала Марго изданию 7Дней.ru.

Филипп Киркоров прилетел в Москву со съемок реалити-шоу и сейчас занимается организацией похорон отца. Церемония прощания с Бедросом Киркоровым пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище. Многие предполагали, что Киркоров похоронит отца в Болгарии рядом с матерью, однако артист решил иначе.

Сам Филипп пока вышел на связь только один раз, чтобы сообщить о смерти отца. Он с тоской и болью подчеркнул, что с уходом Бедроса перестал быть ребенком, ведь умерли оба его родителя.

Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93-м году жизни от остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин описал состояние Бедроса Киркорова на их последних встречах.