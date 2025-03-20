«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае

Актриса Боярская: у нас в семье есть обычай разговаривать по душам каждый вечер

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда воспитывает двух сыновей и делится своими методами.

Заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская назвала традицией своей семьи ежедневный вечерний совместный разговор. Об этом артистка эксклюзивно рассказала 5-tv.ru на премьере сериала START «Опасная Близость» с ее участием.

«Практически каждый вечер мы разговариваем о том, как прошел день, что интересного произошло, что запомнилось, что хотелось бы поменять, из-за чего расстроился или, наоборот, что порадовало», — поделилась звезда.

По ее словам, такой формат общения позволяет каждому члену семьи чувствовать себя услышанным, а родителям — лучше понимать внутренний мир детей.

Актриса воспитывает двух сыновей в браке с актером Максимом Матвеевым. Младший, Григорий, родившийся в 2018 году, пока далек от подросткового возраста, однако старший сын пары, Андрей, в этом году отмечает 13-летие. Боярская подчеркнула, что переходный период требует от родителей особой чуткости. Боярская отметила, что старается не поучать сына, а обсуждать с ним все и слушать его мнение.

Интересно, что свой подход к воспитанию актриса противопоставляет героине из «Опасной Близости». В сериале ее персонаж, властная мать, пытается контролировать дочь, навязывая ей образ «идеальной девочки». Экранный образ все время указывает своему ребенку на то, как правильно поступать, однако такой формат взаимодействия никогда не воспринимается подростками адекватно и в большинстве случаев приводит к проблемам.

Премьера «Опасной Близости», где Боярская сыграла одну из ключевых ролей, стала поводом не только для разговоров о кино, но и для обсуждения актуальных социальных тем. Сериал, сочетающий элементы детектива и семейной драмы, уже вызвал активную реакцию зрителей, отмечающих глубину поднятых в нем вопросов. А для самой Елизаветы работа над проектом стала еще одним напоминанием о том, как ценен открытый диалог в отношениях с близкими.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» без супруга.