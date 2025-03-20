Сотрудники МВД России ликвидировали сеть украинских телефонных мошенников

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Преступники использовали подмену номеров и психологическое давление, чтобы обманывать россиян и выманивать у них деньги.

Сотрудники Министерства внутренних дел России нанесли удар по международным мошенникам. Силовики ликвидировали сеть узлов связи, которую использовали преступники с Украины.

Аферисты выманивали у россиян доступ к Госуслугам, оформляли микрокредиты и требовали переводить деньги на «безопасные счета». Как выглядела схема обмана, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Кадры оперативной съемки. Спецназ врывается в квартиры, которые телефонные мошенники оборудовали под узлы связи. Нелегальные автоматические телефонные станции преступники размещали ближе к окнам, прямо на радиаторах отопления. Целая паутина из сотен передатчиков, с помощью которых кураторы с Украины могли круглосуточно выманивать деньги у россиян.

Татьяна — одна из немногих, кто не успел отправить деньги мошенникам. Вовремя остановил супруг. Хотя женщина была уверена: действует по указанию российской Федеральной службы безопасности.

«Он мне говорит, зайдите на сайт ФСБ России. Спуститесь, там раздел шестой. Вы видите, с какого номера я вам звоню? Я говорю, вижу. Посмотрите вот это, в разделе шестом, там действительно цифра в цифру совпадает номер, с которого мне поступил звонок», — сообщила Татьяна Лазарева.

Подмена украинских номеров на российские происходила как раз на оборудовании, установленном в Татарстане. Двое посредников по указанию из-за рубежа нанимали приезжих, снимали им квартиры и предоставляли оборудование.

Оперативная разработка длилась несколько месяцев. Участники этой банды теперь надолго пропадут из зоны доступа. Впрочем, не исключено, что по всей стране могут действовать десятки подобных ячеек.

«На сегодняшний день единый центр, по сути, редко где можно встретить. Все работают из дома, из каких-то удаленных офисов, из-за границы, с островов. Они в любой момент могут подключиться к облачной инфраструктуре такого колл-центра и осуществлять звонки практически из любого места. Этим достигается отсутствие единого центра координации, на который можно было дальше бы уже направить боеголовку», — уточнил руководитель компании интернет-розыска, эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Главной целью преступников было дозвониться до россиян, не вызвав подозрений. А дальше начиналась психологическая обработка. Мошенники представлялись сотрудниками ФСБ, Центробанка, операторов связи и даже начальниками жертвы. Выманивали коды доступа в приложение Госуслуг, оформляли на пострадавших кредиты. А для возвращения заема требовали перевести еще и собственные средства на якобы безопасные счета.

«На Украине с помощью, в том числе и спецслужб Запада, создали вот таких монстров, а монстр на каком-то этапе хочет есть, а в данном случае — зарабатывать деньги», — отметил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

С начала марта свыше пяти миллионов граждан установили самозапрет на выдачу любых кредитов. Впрочем, мошенники тут же придумали новые схемы.

«Легенда первая — планируется запуск цифрового рубля. В результате все денежные средства в цифровом рубле будут заблокированы. Либо средства, которые не в цифровом рубле, тоже будут заблокированы. Вторая легенда связана с тем, что будет какой-то коллапс или дефолт», — заявил Андрей Бархота, эксперт финансового рынка.

В скором времени ожидается принятие нового закона о противодействии телефонному мошенничеству. Россиянам позволят оформить самозапрет на оформление сим-карт. Госорганам запретят общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, а входящие звонки от организаций и международные вызовы будут обязательно промаркированы.