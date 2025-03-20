Россия проходит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Спад уровня прогнозируется не раньше апреля.
Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в России начнется не раньше конца апреля. В Роспотребнадзоре отметили — сейчас мы находимся на самом пике по числу заболевших.
Только за последние 20 дней заразились более трех миллионов человек. В регионах вводят карантины в учебных и дошкольных учреждениях, а также переводят студентов и школьников на дистанционное обучение. Такие меры приняты — в Пермском крае, Калужской, Мурманской и Томской областях.