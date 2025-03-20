Безопасная еда: какая шаурма будет соответствовать российскому ГОСТу

Роскачество: до конца 2025 года в России будет утвержден ГОСТ на шаурму

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Документ начали разрабатывать после того, как были выявлены массовые нарушения санитарных норм.

До конца 2025 года в России появится государственный стандарт (ГОСТ) на шаурму. Об этом изданию Газета.ру сообщила пресс-служба Роскачества.

«В России подготовлена первая редакция государственного стандарта на шаурму, который установит единые требования к ее приготовлению, качеству и безопасности», — заявили представители ведомства.

Стандартизированы будут полуфабрикаты, готовая продукция, еда, продающаяся в заведениях общественного питания и самозанятыми гражданами.

В документе перечислены виды мяса, которое может добавляться в это блюдо. Разрешено использовать курицу, индейку, говядину, свинину, баранину, телятину, ягнятину или козлятину. Естественно, что мясо тоже должно соответствовать действующему ГОСТу.

Шаурма может продаваться в охлажденном или замороженном виде, однако повторная заморозка продукта запрещена. Плесень, посторонние добавки и минеральные примеси не допускаются. На упаковки в обязательном порядке должны быть указаны: состав, дата изготовления и срок годности, а также пищевая ценность.

Регламентировали санитарные нормы для помещений, где производится шаурма. Кроме того, в документе прописали технологию приготовления данного продукта.

ГОСТ на шаурму начал разрабатываться после того, как в 2024 году были выявлены массовые нарушения санитарных норм, а также обнаружены опасные бактерии в большей части проверяемой продукции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши.