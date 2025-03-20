Силы ПВО России уничтожили за ночь 132 беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Украинские боевики атаковали семь регионов РФ.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 132 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — информирует ведомство.

Всего Вооруженными силами Украины (ВСУ) было атаковано семь регионов РФ. Больше всего дронов направили на Саратовскую область — 54, над Воронежской перехватили 40 аппаратов, а над Белгородской сбили 22 БПЛА. В Ростовской области уничтожили девять беспилотников, по три дрона перехватили в Курской области и в Республике Крым. Еще один аппарат был уничтожен в Липецкой области.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки беспилотников ВСУ.