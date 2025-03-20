ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; УФСБ по ДНР; 5-tv.ru

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Украинские спецслужбы обещают деньги тем, кто поможет устроить взрыв в жилом районе города.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Донецкой народной республике (ДНР) с поличным задержали жителя города Мариуполя, причастного к подготовке террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Целью злоумышленников, завербовавших мужчину, были представители органов местной власти.

На допросе задержанный рассказал, что с ним связался человек из украинских спецслужб и сначала дал задание только сфотографировать здания, где должен был произойти теракт. Первое — объект строительства на начальном этапе, второй — Приморская районная администрация. Позже этот же вербовщик пообещал заплатить мариупольцу 50-70 тысяч рублей за установку самодельных бомб.

Так выглядели бомбы из тайников, по которым выследили хадержанного. Фото: УФСБ по ДНР

«Взять в закладке взрывчатое устройство и перенести его ближе к Приморской администрации. Поднял пакет со взрывчатым веществом, отправился в сторону администрации, где и был задержан сразу же сотрудниками ФСБ по ДНР», — заявил мужчина.

Следственным подразделением УФСБ РФ по региону возбуждено уголовное дело согласно нескольким пунктам статей 222.1 и. 205.1 Уголовного кодекса (УК) России — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористического деятельности».

Ранее, писал 5-tv.ru, Следственный комитет возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области.