ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Воронежскую область
Гусев: около 40 БПЛА уничтожили над Воронежской областью
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Никто из мирных граждан не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 20 марта над регионом было сбито порядка 40 беспилотников ВСУ.
«В трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.
Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе по-прежлнему сохраняется. По предварительным данным, каких-либо разрешений на земле также не зафиксировано.
Иные подробности не приводятся.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ на донецком направлении. Военные используют как большие беспилотники самолетного типа, так и небольшие коптерные «мавики».