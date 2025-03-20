В Италии вышла газета, написанная искусственным интеллектом

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неужели журналист тоже войдет в список «вымирающих» профессий?

Искусственный интеллект поставил под угрозу профессию журналиста. В Италии выпустили первую в мире газету, которую полностью сверстала нейросеть.

Компьютерный разум написал все статьи и заголовки. Темы для публикаций нейросеть тоже искала сама. Поэкспериментировать решили в редакции издания Il Volo. Журналисты только составляли запросы к ИИ-моделям и выступали оппонентами в дискуссии для рубрики «Вопрос-ответ». Ну и, конечно, контролировали, чтобы искусственный интеллект не написал откровенную ерунду. Но с заданием нейросеть справилась — все 22 статьи оказались вполне интересными.