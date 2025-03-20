Мечтает читать классику в оригинале: как турецкий актер Джан Яман покоряет Россию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Он пообещал вернуться в столицу для съемок в кино и уже начал учить русский язык.

Герой светских хроник ворвался в Москву, как ураган. Джан Яман — турецкий секс-символ, из-за которого фанатки мчались через всю страну. Очереди у отеля, плакаты, крики восторга и долгожданный выход звезды.

Но это лишь начало. Сам актер уже учит русский язык. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов провел день с любимцем дам и узнал о его планах в нашей стране.

Он прилетел в Россию и свел женщин с ума. Поджидать Джана Ямана фанатки начали утром у отеля, где он остановился. Пришли с фотографиями и блокнотами для автографов. Кто-то даже не поленился напечатать плакат. Ожидания были не напрасны. К обеду секс-символ Турции все-таки вышел. Ради этого момента некоторые преодолели тысячи километров.

«Я приехала из Омска, из Сибири на встречу к своему кумиру», — поделилась фанатка Наталья Фролченко.

«Я прилетела из Казани вчера для того, чтобы посетить сегодняшнюю премьеру. Мне очень нравятся фильмы с Джаном», — рассказала фанатка Юлия Каплиева.

После общения с фанатками обязательная часть посещения России: фото на крыше отеля с видом на Кремль. В Москву Джан Яман прилетел для презентации нового турецкого многосерийного фильма, в котором он исполняет главную роль. На встрече с журналистами он хвалит нашу кухню, признается, что хочет выучить русский язык. И это при том, что он уже знает шесть.

«Я всегда мечтал читать русскую литературу на языке оригинала. Надеюсь, однажды я смогу это сделать», — сказал актер.

Пока Джан общается с журналистами, поклонницы уже начинают ждать актера у кинотеатра, где проходит светская премьера. Правда, самыми первыми несколько серий увидят звезды. Бывшая барабанщица группы «Ранетки» признается — большая фанатка турецких сериалов. Но смотрит их не из-за сюжета, а из-за Джана Ямана.

«Ну ты посмотри на него. Там вот это пресс, мышцы там. Секси, что поделать», — поделилась экс-барабанщица группы «Ранетки» Нюта Байдавлетова.

Сам Джан даже не подозревал, что он популярен в России.

«Я не знал, что меня здесь любят. Сейчас я увидел, насколько я тут популярен. И это для меня новость! Я правда не знал», — сказал Джан Яман.

Удивлены и фанатки актера. На ковровой дорожке появляется блогер Маш Милаш, известная отсутствием стеснения, эпатажем и своими юмористическими роликами. Снимает новое видео и просит актера поцеловать ее.

«Я сама в шоке! Я даже не думала, что он меня поцелует! Я просто сказала, ну вдруг прокатит. И снять его реакцию. А он меня поцеловал. Вот это щеку, девочки», — поделилась блогер Мария Камова (Маш Милаш).

В социальных сетях Машу уже раскритиковали. Говорят, что за нее — стыдно. Зато, кажется, Джану понравилось. Он улетел из Москвы, но обещал вернуться, когда будет потеплее. Да не просто так, а для съемок в российском кино. Уже заявляет, что ждет предложений.