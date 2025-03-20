На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Андрея

Фото, видео: 5-tv.ru

Сделать операцию согласились в американской клинике.

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День добрых на Пятом канале. И сегодня наша помощь нужна пятилетнему Андрею. Из-за тяжелого порока сердца — даже дыхание дается ему с трудом. Мальчику срочно нужна операция, но семья не успевает собрать 3 170 000 рублей.

Помочь можете вы — наши зрители. Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Любимые раскраски — с мощными спорткарами, игрушки — сплошь одни машинки. Даже кроватка у Андрея — гоночный болид. Но сам рулить не хочет, говорит, вырастет, будет как папа.

— Ты может быть гонщиком хочешь стать, когда вырастешь?

— Нее.

— А кем?

— Как папа — строителем?

Брусочки пластилина превращаются в змею. Из конструктора моментально появляется дом на колёсах. Улыбчивый строитель переключается на свежие булочки, которые испекла мама.

Он знает, что сначала надо выпить горькие таблетки. Потом измерение сатурации, она снова низкая. Андрей понимает, что бегать нельзя — посинеют губы, и он снова скажет маме, что устал. Третий долгожданный ребенок в семье появился на свет с тяжелейшим пороком сердца.

«Кровь венозная и артериальная она смешивается и не достает крови в кислороде, поэтому у него сатурация низкая, из-за этого ему тяжело долго ходить, поднимается он всегда просит, чтобы его поднимала я на руках», — рассказывает Наталья Максимова, мама Андрея.

Череда диагнозов и сопутствующих заболеваний. Андрей пока не умеет читать эти заключения, но знает, что его сердце — это одна половинка. Он привык к осмотрам врачей.

Сразу после рождения перенес сложнейшую операцию на открытом сердце, потом вторую. Сейчас подошло время для третьего вмешательства. И затягивать нельзя.

«Увеличиваются размеры сердца, все нагрузки ложатся на единственный работающий правый желудочек. Мы наблюдаем ухудшение состояния по общему заболеванию снижение сатурации, цианоз, одышку», — говорит врач-педиатр Валерия Костерева.

Вот только случай крайне сложный. Очень высокое давление в системе легочных артерий, маленькие ветви сосудов. Сделать операцию согласились в американской клинике — семья готова к долгим перелетам, реабилитации, проведены все предварительные переговоры. Но вмешательство стоит огромных денег — более 30 миллионов рублей.

Значительная часть средств уже найдена, зрителей «Пятого канала» мы просим помочь собрать 3 миллиона 170 тысяч рублей.

«Я бы хотела, чтобы он стал здоровым, чтобы он мог жить полноценной жизнью и не страдать, чтобы элементарно мог нормально дышать. И очень прошу помочь нам в этой ситуации, потому что самим нам без вас не справиться», — рассказывает Наталья Максимова, мама Андрея.

Недавно Андрей научился ездить на велосипеде. Стал посещать бассейн — это полезно для лёгких. И куда же без шалостей.

«Андрюшка любит взять мои баночки какие-нибудь и просто раскидать он тоже любит, вот у меня бомбочки для ванны, он недавно все использовал», — говорит сестра Андрея Элина.

Конечно, как младшему ему все прощают, потому что очень его любят и надеются, что он поправится. Но для этого нужна наша помощь.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Андрею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.