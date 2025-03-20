Застрял во льдах: в Петербурге сухогруз оторвало от причала
Сухогруз оторвало льдом от причала в Санкт-Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
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Спасательные службы уже находятся в готовности.
Под Петербургом спасатели готовятся переправить на сушу экипаж сухогруза «Светлый». Транспортное судно с двумя моряками оторвало от причала и понесло в сторону Вантового моста.
После недолгого дрейфа сухогруз застрял во льдах в 30 метрах от берега. Из-за критического состояния самостоятельно двигаться «Светлый» не может — вернуть его должен буксир. К месту происшествия направляется ледокол.
Обстоятельства происшествия проверит транспортная прокуратура.