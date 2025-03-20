Капля в море: Россия взыскала с Google 8 миллиардов рублей

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Корпорацию неоднократно признавали виновной в административных правонарушениях.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с компании Google восемь миллиардов рублей в счет части неоплаченного штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Штраф был наложен за уклонение от уплаты уже вынесенных штрафов — это привело к составлению протокола об административном правонарушении по статье 20.25 КоаП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). Уведомление о штрафе было направлено через личный кабинет Роскомнадзора, часть суммы была списана с ООО «Гугл».

При этом, Google считает, что не смогла подготовиться к процессу и избежать штрафа из-за католического Рождества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Google должен российским телеканалам 1,8 дуодециллиона рублей. Сумма превышает всемирный ВВП и имеет на конце 39 нулей. Долг накопился из-за неисполнения судебных требований по восстановлению заблокированных аккаунтов на YouTube.