Пропавшая украинская модель нашлась в реанимации в Дубае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Последний раз она выходила на связь больше недели назад.

Пропавшую украинскую модель, 20-летнюю Марию Ковальчук, нашли в одной из больниц Дуба в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас девушка находится в критическом состоянии. Об этом сообщает mk.ru.

Модель находится в реанимации — она прошла несколько операция и не может говорить. Также сообщается, что при поступлении у нее не было документов и мобильного телефона.

В этом месяце Ковальчук отправилась в ОАЭ, с 10 марта она не выходила на связь с друзьями и родными. Со слов матери девушки известно, что накануне Мария познакомилась на вечеринке с двумя мужчинами, которые якобы были связаны с модельному бизнесом. В середине марта Ковальчук должна была вылететь в Таиланд, но этого не произошло. Не исключено, что девушка попала в сексуальное рабство.

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