Пожар произошел в хостеле на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Есть погибший.

Пожар произошел в хостеле на Амурской улице в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил источник 5-tv.ru. По его данным, как минимум один человек погиб, еще один пострадал — он госпитализирован.

«Возгорание произошло на втором этаже», — уточнил он.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, спасателям к настоящему времени удалось ликвидировать возгорание. Пять человек были эвакуированы с третьего этажа здания, их состояние уточняется.

Причина пожара не уточнялась. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пять человек — предположительно, постояльцев — погибли во время пожара в хостеле Благовещенска. Уточнялось, что комнаты и коридоры выгорели дотла.