Омбудсмен Москалькова показала кадры с возвращенными из плена бойцами ВС РФ
Москалькова показала видео с возвращенными из плена российскими военными
Фото, видео: Telegram/Официальный канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации/ombudsmanrf; 5-tv.ru
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Освобожденных военнослужащих встретили на белорусско-украинской границе.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала кадры, снятые во время ее встречи с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими. В своем Telegram-канале омбудсмен опубликовала кадры прохождения освобожденными бойцами белорусско-украинской границы. Именно там их встретили соотечественники.
«Офицеры Минобороны переодели их в теплую одежду, накормили и дали возможность связаться со своими родными и близкими. В беседе с нами военные поделились о пережитом», — написала Москалькова.
По словам омбудсмена, после возвращения в Россию бывшие военнопленные пройдут организованное оборонным ведомством медицинское обследование и необходимое лечение. Им также будет оказана психологическая и другие виды медицинской помощи. Специалисты сделают все возможное для скорейшей адаптации и встречи с близкими.
Как отметила Татьяна Москалькова, освобожденные мужчины поблагодарили за освобождение президента РФ Владимира Путина, представителей спецслужб и Минобороны и всех, кто взял на себя ответственность за их судьбы. Бойцы радовались, что Родина их не забыла и не бросила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле «175 на 175».